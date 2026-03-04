Путин встретился с главой МИД Венгрии

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, передает ТАСС. Отмечается, что глава МИД находится в Москве с визитом.

Сообщается, что Сийярто уже встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. Основной темой обсуждений стали проблемы энергетики на Балканах, вызванные прекращением Украиной транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба», а также ростом мировых цен на топливо из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. Помимо этого, важной частью переговоров стал вопрос возвращения этнических венгров из Закарпатья, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ и попавших в российский плен.

Ранее Сийярто назвал происходящее на Украине «совершенно бессмысленной и безнадежной войной», ради которой киевские власти развязали «охоту на людей» для отправки на фронт. По его словам, Будапешт получил информацию «о двух новых венгерских жертвах» в ходе принудительной мобилизации.