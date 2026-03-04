Песков назвал тему, которую Сийярто обсудит с Путиным в Кремле Песков: Путин и Сийярто обсудят тему поставок нефти

Президент РФ Владимир Путин и глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время встречи в Кремле обсудят ситуацию с поставками нефти, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, венгерский министр находится в Москве с рабочим визитом.

Конечно же, в том числе это (тема поставок нефти. — NEWS.ru) будет затрагиваться сегодня в ходе беседы Путина с господином Сийярто, — сказал Песков.

Ранее Путин провел телефонные переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Стороны обсудили резкое обострение ситуации вокруг Ирана, включая влияние этого события на энергетический рынок.

До этого генеральный директор нефтегазовой компании MOL Жолт Хернади заявил, что после пожара на нефтепроводе «Дружба» Украина передала Венгрии 35 тыс. тонн нефти из своих хранилищ, что подтверждает исправность трубопровода. Он также подчеркнул, что центр управления уцелел благодаря советской конструкции, предусматривающей удаленное расположение от трубы.