Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 13:04

Песков назвал тему, которую Сийярто обсудит с Путиным в Кремле

Песков: Путин и Сийярто обсудят тему поставок нефти

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент РФ Владимир Путин и глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время встречи в Кремле обсудят ситуацию с поставками нефти, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, венгерский министр находится в Москве с рабочим визитом.

Конечно же, в том числе это (тема поставок нефти. — NEWS.ru) будет затрагиваться сегодня в ходе беседы Путина с господином Сийярто, — сказал Песков.

Ранее Путин провел телефонные переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Стороны обсудили резкое обострение ситуации вокруг Ирана, включая влияние этого события на энергетический рынок.

До этого генеральный директор нефтегазовой компании MOL Жолт Хернади заявил, что после пожара на нефтепроводе «Дружба» Украина передала Венгрии 35 тыс. тонн нефти из своих хранилищ, что подтверждает исправность трубопровода. Он также подчеркнул, что центр управления уцелел благодаря советской конструкции, предусматривающей удаленное расположение от трубы.

Россия
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Петер Сийярто
Венгрия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сийярто назвал самый волнующий вопрос на переговорах с Путиным в Москве
В Госдуме призвали прекратить резкий рост цен на цветы в преддверии 8 Марта
Против Майкла Наки возбудили уголовное дело
Житель Саратова пытался дать взятку овцами полицейскому
Матвиенко потребовала быстрее «ломать» клетки для преступников в судах
Утонувший в бассейне ребенок внезапно ожил спустя пять часов
Генералы похитили у ВСУ топливо на полмиллиона долларов
«Дешевые спектакли»: в России резко осудили постановочные свадьбы в школах
Иран обрубил продуктовый экспорт в Россию
Премьер Испании сравнил действия США на Ближнем Востоке с русской рулеткой
Президент Азербайджана посетил посольство Ирана в Баку
Угрозы Зеленского вынудили Венгрию принять одно решение
Захарова призвала наказать осквернивших советский мемориал в Норвегии
«Прирост до трех сантиметров»: сугробы в Москве станут еще выше
Лор оценила риск массовой глухоты подростков из-за громкой музыки
Экономист раскрыл неприятные последствия роста цен на газ для Евросоюза
Жители района Роста в Мурманске остались без электричества
Российский призер Олимпиады — 2026 взял золото на чемпионате Европы
Стало известно о переносе церемонии прощания с Хаменеи
Путин указал на рост числа экстремистских преступлений за год
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.