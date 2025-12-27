Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 13:43

Почти 70 машин столкнулись на трассе из-за погодного «сюрприза»

В Японии 67 автомобилей столкнулись из-за гололеда

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Почти 70 автомобилей столкнулись в Японии из-за гололедицы, сообщает агентство Jiji Press. По его информации, массовое ДТП произошло в населенном пункте Минаками префектуры Гумма на острове Хонсю. Предварительно, два человека погибли, еще около 30 пострадали.

На скоростной автомагистрали Кан-Эцу на востоке Японии произошло массовое ДТП с участием 67 транспортных средств. Два человека погибли, 26 получили ранения, — отметил источник издания.

Предполагается, что авария произошла по вине водителя грузовика, который не справился с управлением и врезался в другую фуру. Следовавшие за ними автомобили начали сталкиваться друг с другом, превращаясь в «паровозик». В одной из машин начался пожар, в результате которого сгорело в общей сложности 20 авто.

Ранее междугородний автобус сообщением Москва — Брест попал в смертельное ДТП в Толочинском районе Витебской области. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автобус опрокинулся. Один человек погиб, пятеро россиян получили травмы и были госпитализированы.

До этого три грузовика столкнулись на 235-м километре автодороги М-4 «Дон» в Богородицком районе Тульской области. Один водитель погиб на месте, еще один получил травмы. По словам очевидцев, фуры вылетели в кювет, от их кабин ничего не осталось.

ДТП
Япония
жертвы
аварии
гололедица
