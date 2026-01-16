Федеральные трассы в России получат полное покрытие 4G к 2031 году ГКРЧ утвердила планы для операторов по полному покрытию трасс LTE-связью

Операторам связи утвердили конкретные планы по обеспечению федеральных трасс связью стандарта LTE (4G), передают «Ведомости». Новые требования закреплены в решении Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 25 декабря 2025 года.

Согласно документу, к концу 2026 года необходимо обеспечить покрытием 99,9% таких автодорог, как М-1, М-3, М-4 и ряда других. Еще для одной группы магистралей, включая М-7, М-10 и М-12, аналогичный показатель должен быть достигнут к концу 2027 года. Ранее действовавшее обязательство по покрытию 80% федеральных трасс к осени 2025 года выполнено не было.

Представители крупных операторов заявили на заседании комиссии, что каждый из них обеспечил связью более 70% общей протяженности федеральных дорог. При этом полное покрытие ключевых трасс является одним из условий пользования радиочастотами LTE, которые закреплены за компаниями до сентября 2031 года.

Основной проблемой для выполнения планов остается отсутствие электроинфраструктуры вдоль некоторых участков дорог. Операторы указывают, что это делает строительство базовых станций невозможным в оптимальных местах. В Минцифры признают, что для решения вопроса требуется содействие региональных властей и энергетических компаний.

Для координации усилий в ГКРЧ создана специальная межведомственная рабочая группа. Ее задача — проработать с губернаторами планы по строительству энергоинфраструктуры и техническому присоединению объектов связи. Норма закона об обязательном совместном использовании инфраструктуры на трассах, который вступит в силу осенью 2026 года, также призвана помочь решить проблему нерентабельности покрытия отдаленных участков.

