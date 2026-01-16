Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 12:00

Федеральные трассы в России получат полное покрытие 4G к 2031 году

ГКРЧ утвердила планы для операторов по полному покрытию трасс LTE-связью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Операторам связи утвердили конкретные планы по обеспечению федеральных трасс связью стандарта LTE (4G), передают «Ведомости». Новые требования закреплены в решении Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 25 декабря 2025 года.

Согласно документу, к концу 2026 года необходимо обеспечить покрытием 99,9% таких автодорог, как М-1, М-3, М-4 и ряда других. Еще для одной группы магистралей, включая М-7, М-10 и М-12, аналогичный показатель должен быть достигнут к концу 2027 года. Ранее действовавшее обязательство по покрытию 80% федеральных трасс к осени 2025 года выполнено не было.

Представители крупных операторов заявили на заседании комиссии, что каждый из них обеспечил связью более 70% общей протяженности федеральных дорог. При этом полное покрытие ключевых трасс является одним из условий пользования радиочастотами LTE, которые закреплены за компаниями до сентября 2031 года.

Основной проблемой для выполнения планов остается отсутствие электроинфраструктуры вдоль некоторых участков дорог. Операторы указывают, что это делает строительство базовых станций невозможным в оптимальных местах. В Минцифры признают, что для решения вопроса требуется содействие региональных властей и энергетических компаний.

Для координации усилий в ГКРЧ создана специальная межведомственная рабочая группа. Ее задача — проработать с губернаторами планы по строительству энергоинфраструктуры и техническому присоединению объектов связи. Норма закона об обязательном совместном использовании инфраструктуры на трассах, который вступит в силу осенью 2026 года, также призвана помочь решить проблему нерентабельности покрытия отдаленных участков.

Ранее петербуржцы остались без мобильного интернета. Пик недовольства пользователей пришелся на поздний вечер 30 декабря, когда о проблемах заявили пользователи практически всех федеральных и региональных операторов. С трудностями столкнулись абоненты МТС, «Билайна», Tele2 и Yota, а также пользователи SkyNet и других провайдеров.

Россия
трассы
связь
Минцифры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков оценил ситуацию на Ближнем Востоке и в Иране
Песков назвал вопрос безопасности в Европе ключом к миру на Украине
Снежные барсы стали чаще лакомиться домашним скотом
Песков назвал противника мира в Европе
«ВКонтакте» вырос спрос на рекламу у авторов
Глаза сохнут изнутри: жертва кислотного маньяка рассказала о своей жизни
В ЕС предупредили США о «пересечении красных линий» при захвате Гренландии
«Киношная история»: экс-адвокат Касаткина о его перспективах в баскетболе
Песков рассказал об усилиях Путина по деэскалации на Ближнем Востоке
Тимошенко назвала руководство Зеленского фашистским
В Кремле оценили сигналы европейских столиц о диалоге с Москвой
Подсчитаны запасы бензина и дизеля на Украине
Богомаз привел подробности нового удара ВСУ по Брянской области
Лишившийся ноги и руки боец СВО стал жертвой «схемы Долиной»
Депутат Верховной рады раскрыла неприятную для Киева правду
Кинолог объяснил, почему собаки любят сугробы
«Вероятность невысока»: Пушков усомнился в выходе Дании из НАТО
«Очень некрасиво»: в ОБСЕ о способности ЕС ответить на захват Гренландии
Помощь ИИ в создании судебного документа обернулась для ответчика штрафом
Во Франции уличили Макрона в желании воевать с Россией
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.