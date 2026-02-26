Путин поручил проработать вопрос передачи федеральных трасс регионам

Президент России Владимир Путин по итогам пресс-конференции поручил правительству проработать вопрос передачи дорог между федеральным и региональным уровнями, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства потребовал ускорить утверждение соответствующих критериев.

С учетом ранее данного поручения ускорить разработку и утверждение критериев, на основании которых будут приниматься решения о передаче автомобильных дорог из федеральной собственности в собственность субъектов Российской Федерации, — говорится в поручении.

Кроме того, Путин поручил проработать разные варианты приведения в нормативное состояние трассы «Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар». Правительство займется этим совместно с властями Республики Коми.

Путин также поручил правительству обновить условия семейной ипотеки в стране. В частности, глава государства предложил добавить возможность покупки недвижимости на вторичном рынке. Кроме того, президент распорядился правительству рассмотреть возможность увеличения продолжительности выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком.