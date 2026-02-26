Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 18:34

Путин поручил проработать вопрос передачи федеральных трасс регионам

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин по итогам пресс-конференции поручил правительству проработать вопрос передачи дорог между федеральным и региональным уровнями, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства потребовал ускорить утверждение соответствующих критериев.

С учетом ранее данного поручения ускорить разработку и утверждение критериев, на основании которых будут приниматься решения о передаче автомобильных дорог из федеральной собственности в собственность субъектов Российской Федерации, — говорится в поручении.

Кроме того, Путин поручил проработать разные варианты приведения в нормативное состояние трассы «Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар». Правительство займется этим совместно с властями Республики Коми.

Путин также поручил правительству обновить условия семейной ипотеки в стране. В частности, глава государства предложил добавить возможность покупки недвижимости на вторичном рынке. Кроме того, президент распорядился правительству рассмотреть возможность увеличения продолжительности выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Владимир Путин
регионы
трассы
поручения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые детали о том, где нашли школьницу из Смоленска
Рэперу Гуфу вынесли приговор: что известно, «банное» дело
В Москве отменили свадьбы 20 пар из-за нижнего белья
Собянин назвал число уничтоженных беспилотников на подлете к Москве
Telegram будет только на фронте? Когда заблокируют, причины, позиция РКН
Экс-депутат объяснил, почему страны Европы отказывают украинцам в убежище
Лыжница Степанова пугает шведок, чиновник стал Героем России: что дальше
Беспорядки в Мексике нанесли удар по спорту
В России назвали сроки разработки АЭС для базы на Луне
Задержан предполагаемый похититель девочки из Смоленска
Садист, бандит и инвалид: что известно о резонансном деле Владимира Бакса
ЕС поставил Киргизии ультиматум из-за торговли с Россией
В Бразилии по улицам поплыли гробы
Стало известно, где была найдена пропавшая в Смоленске девочка
Жуткое ДТП на трассе «Кавказ» унесло жизни двоих человек
Агрессивная собака полгода терроризирует жителей Краснодара
Воспоминания о бомбардировке Хиросимы оценили в $950 тыс.
В Смоленске нашли вещь, которая может принадлежать пропавшей девочке
Пропавшую в Смоленске девочку нашли
В Дании пройдут досрочные выборы в парламент
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.