Скорая с кричащей от болей девушкой застряла на трассе из-за грузовика Грузовик помешал медикам добраться на срочную операцию во Владивостоке

Грузовик не пропустил карету скорой помощи, в которой везли 18-летнюю горнолыжницу на срочную операцию во Владивосток, сообщил Telegram-канала Amur Mash. Из-за маневра водителя автомобиль пришлось остановить, и медпомощь девушке оказали прямо на дороге.

Пациентка получила перелом позвоночника со смещением после падения на склоне в Арсеньеве. Ее доставили вертолетом в пригород Владивостока, затем перевезли в больницу на скорой.

По словам сотрудников бригады, из-за вынужденной остановки состояние пострадавшей ухудшилось: она испытывала сильную боль. Сейчас она находится под наблюдением врачей. Медики уточняют, что угрозы жизни нет, но требуется длительное лечение и реабилитация.

