20 января 2026 в 12:04

Скорая с кричащей от болей девушкой застряла на трассе из-за грузовика

Грузовик помешал медикам добраться на срочную операцию во Владивостоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Грузовик не пропустил карету скорой помощи, в которой везли 18-летнюю горнолыжницу на срочную операцию во Владивосток, сообщил Telegram-канала Amur Mash. Из-за маневра водителя автомобиль пришлось остановить, и медпомощь девушке оказали прямо на дороге.

Пациентка получила перелом позвоночника со смещением после падения на склоне в Арсеньеве. Ее доставили вертолетом в пригород Владивостока, затем перевезли в больницу на скорой.

По словам сотрудников бригады, из-за вынужденной остановки состояние пострадавшей ухудшилось: она испытывала сильную боль. Сейчас она находится под наблюдением врачей. Медики уточняют, что угрозы жизни нет, но требуется длительное лечение и реабилитация.

Ранее в Челябинской области 13 пассажиров и водитель рейсового автобуса пострадали в ДТП с двумя грузовиками. По предварительным данным, 58-летний водитель ПАЗ, объезжая препятствие, не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным грузовиком. После этого автобус наехал на КамАЗ, стоявший на обочине.

