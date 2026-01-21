В Госдуме назвали условие для возобновления поставок газа в ЕС

В Госдуме назвали условие для возобновления поставок газа в ЕС Депутат Алтухов: европейцы должны попросить Россию о возобновлении поставок газа

Россия может возобновить поставки газа в ЕС, но лишь при наличии инициативы со стороны Европы, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Сергей Алтухов. По его словам, в краткосрочной перспективе это вряд ли возможно.

Россия неоднократно заявляла о готовности поставлять энергоресурсы на взаимовыгодных условиях, в том числе в ЕС, но нам важно, чтобы инициатива исходила от европейских партнеров. Будем реалистами — в краткосрочной перспективе политические барьеры делают масштабное возвращение российского газа в ЕС маловероятным, — сказал Алтухов.

Парламентарий считает, что в долгосрочной перспективе шансы на восстановление сотрудничества будут увеличиваться: этому поспособствует экономическая логика.

Экономическая логика и политические перемены в правительствах стран Евросоюза могут снова стать значимым фактором, особенно если ЕС столкнется с хроническим дефицитом энергоресурсов и будет поставлен в экономически невыгодные условия со стороны США, — считает политик.

Ранее была названа единственная страна, способная спасти Европу от газового голода. По мнению политолога-международника, американиста Геворга Мирзаяна, надежным поставщиком газа для ЕС может быть только Россия.