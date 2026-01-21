Единственным надежным поставщиком газа для ЕС может быть только Россия, сказал NEWS.ru политолог-международник, американист Геворг Мирзаян. По его словам, Европе придется возобновить сотрудничество с РФ, поскольку президент США Дональд Трамп способен устроить Евросоюзу «энергетический шантаж».

Трамп, если посчитает нужным, сделает Евросоюз объектом американского энергетического шантажа. Европа может попытаться частично компенсировать выпадение американских энергоносителей за счет каких-то поставщиков, которые дадут чуть-чуть нефти или газа. Но полная компенсация, конечно же, невозможна. Таких объемов нет, если не считать Россию, — сказал Мирзаян.

Американист считает, что у ЕС все еще есть шанс восстановить отношения с Россией и вернуться к закупке энергоносителей у Москвы.

Европейцы должны понять: они заслужили свое поражение сейчас. Никто их не заставлял рвать отношения с РФ и отказываться от наших энергоносителей. Это было их суверенное решение. Ровно так же Европе предлагается вспомнить, что конечных решений не бывает, переиграть ситуацию, пока не поздно, и вернуться к нормальному конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией, — считает политолог.

Ранее издание Politico сообщило, что Евросоюз, отказавшись от российского газа, оказался в энергетической зависимости от США. По информации издания, замещение российских поставок американским сжиженным природным газом привело к уязвимости ЕС. Политика администрации Трампа делает альянс ненадежным, а энергетическая безопасность Европы оказалась под угрозой.