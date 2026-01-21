Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 20:37

Названа единственная страна, способная спасти Европу от «газового голода»

Политолог Мирзаян назвал Россию единственным надежным источником газа для ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Единственным надежным поставщиком газа для ЕС может быть только Россия, сказал NEWS.ru политолог-международник, американист Геворг Мирзаян. По его словам, Европе придется возобновить сотрудничество с РФ, поскольку президент США Дональд Трамп способен устроить Евросоюзу «энергетический шантаж».

Трамп, если посчитает нужным, сделает Евросоюз объектом американского энергетического шантажа. Европа может попытаться частично компенсировать выпадение американских энергоносителей за счет каких-то поставщиков, которые дадут чуть-чуть нефти или газа. Но полная компенсация, конечно же, невозможна. Таких объемов нет, если не считать Россию, — сказал Мирзаян.

Американист считает, что у ЕС все еще есть шанс восстановить отношения с Россией и вернуться к закупке энергоносителей у Москвы.

Европейцы должны понять: они заслужили свое поражение сейчас. Никто их не заставлял рвать отношения с РФ и отказываться от наших энергоносителей. Это было их суверенное решение. Ровно так же Европе предлагается вспомнить, что конечных решений не бывает, переиграть ситуацию, пока не поздно, и вернуться к нормальному конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией, — считает политолог.

Ранее издание Politico сообщило, что Евросоюз, отказавшись от российского газа, оказался в энергетической зависимости от США. По информации издания, замещение российских поставок американским сжиженным природным газом привело к уязвимости ЕС. Политика администрации Трампа делает альянс ненадежным, а энергетическая безопасность Европы оказалась под угрозой.

Евросоюз
США
газ
СПГ
Россия
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
Дмитрий Горин
Д. Горин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над южными регионами России уничтожили десятки дронов ВСУ
Канадец четыре года летал бесплатно
В Госдуме назвали условие для возобновления поставок газа в ЕС
«Боль никуда не уходит»: Бурунов о походах к психологу
Депутат Рады предрек Зеленскому суд и «крепкую руку» Трампа
Стало известно, как Италия относится к противостоянию с Россией
Трамп в Давосе пообещал, что один конфликт в мире будет урегулирован
Идите в баню: топим зимой по-белому и по-черному безопасно и с пользой
Иностранный след или скука: названы пять причин возвращения Пугачевой
Трибунал по Украине обвинил ВСУ в геноциде русских
Трамп в резкой форме объяснил энергетический кризис в Европе
Власти Гренландии призвали население готовиться к ЧС
Эксперт рассказал, когда инфляция в России начнет снижаться
«Голодная гусеница»: премьер одной страны ЕС публично оскорбил Трампа
Названа единственная страна, способная спасти Европу от «газового голода»
Скончался актер из «Дневника Бриджит Джонс»
Обрушение новосибирского ТЦ 21 января: что известно, жертвы и пострадавшие
Центробанк положительно оценил инфляцию в 2025 году
Чиновники бегут из Киева? Что известно об эвакуации и штурме Киева ВС РФ
«Крылья Советов» рискуют обанкротиться
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой
Общество

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.