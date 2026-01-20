В США увидели ловушку для Евросоюза из-за разрыва связей с Россией

Евросоюз, отказавшись от российского газа, оказался в энергетической зависимости от США, пишет Politico со ссылкой на несколько источников. Аналитики утверждают, что эта ситуация создает серьезные риски на фоне кризиса в трансатлантических отношениях.

По информации издания, замещение российских поставок американским сжиженным природным газом (СПГ) привело к уязвимости ЕС. Политика администрации президента США Дональда Трампа делает альянс ненадежным, а энергетическая безопасность Европы оказалась под угрозой. Эксперты предупреждают, что растущая зависимость от заокеанского партнера несет значительные геополитические риски.

В Брюсселе опасаются, что Вашингтон может использовать эту уязвимость как рычаг давления для продвижения своих интересов. Например, в вопросе Гренландии, вплоть до угрозы прекращения поставок. Наблюдатели подтверждают эти тревоги.

В условиях открытого конфликта растущая зависимость от зарубежного партнера несет серьезный геополитический риск, — заявила главный аналитик Института экономики, энергетики и финансового анализа Анна Мария Яллер-Макаревич.

Ранее сообщалось, что первый российский танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) в арктических условиях «Алексей Косыгин» передали заказчику — компании «Совкомфлот». Церемония состоялась на судоверфи «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края.





