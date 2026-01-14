Тысячи литров соляной кислоты нашли на федеральной трассе в России Кубы с соляной кислотой обнаружили на трассе Р-255 в Красноярском крае

Брошенные емкости с тысячами литров соляной кислоты обнаружили в Боготольском округе Красноярского края на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», сообщает портал NGS24.ru. В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю сообщили, что информация поступила в ведомство накануне вечером.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили шесть еврокубов, заполненных соляной кислотой. В целях безопасности принято решение оцепить участок дороги.

Место обнаружения соляной кислоты оцеплено. Угрозы растекания и попадания в водные объекты соляной кислоты нет. Трасса не перекрыта, населенных пунктов вблизи происшествия нет, — отметили в МЧС.

Причины появления емкостей с кислотой на федеральной трассе предстоит установить сотрудникам прокуратуры, Минэкологии, а также специалистам в сфере охраны окружающей среды.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщили, что движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» приостановлено из-за массового ДТП, в котором столкнулись семь автомобилей. Авария произошла на 679-м километре дороги. По предварительным данным, никто из участников столкновения не получил травм и не обратился за медицинской помощью. В настоящее время движение в направлении Красноярска перекрыто по обеим полосам.