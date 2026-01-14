Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 14:44

Тысячи литров соляной кислоты нашли на федеральной трассе в России

Кубы с соляной кислотой обнаружили на трассе Р-255 в Красноярском крае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Брошенные емкости с тысячами литров соляной кислоты обнаружили в Боготольском округе Красноярского края на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», сообщает портал NGS24.ru. В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю сообщили, что информация поступила в ведомство накануне вечером.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили шесть еврокубов, заполненных соляной кислотой. В целях безопасности принято решение оцепить участок дороги.

Место обнаружения соляной кислоты оцеплено. Угрозы растекания и попадания в водные объекты соляной кислоты нет. Трасса не перекрыта, населенных пунктов вблизи происшествия нет, — отметили в МЧС.

Причины появления емкостей с кислотой на федеральной трассе предстоит установить сотрудникам прокуратуры, Минэкологии, а также специалистам в сфере охраны окружающей среды.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщили, что движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» приостановлено из-за массового ДТП, в котором столкнулись семь автомобилей. Авария произошла на 679-м километре дороги. По предварительным данным, никто из участников столкновения не получил травм и не обратился за медицинской помощью. В настоящее время движение в направлении Красноярска перекрыто по обеим полосам.

кислота
Красноярский край
трассы
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ведущие музеи Франции взвинтили цены для туристов из стран вне ЕС
Поездки в зону СВО, четыре брака, ссоры с коллегами: как живет Олег Чернов
Нутрициолог обозначила распространенную ошибку при похудении
В Совфеде оценили планы ЕС по введению должности спецпосланника по России
В Сети появилось видео с Гуфом в зале суда
Шмыгаля назначили министром энергетики Украины
Путин 15 января примет верительные грамоты от иностранных послов
Стало известно, с кем сотрудничает Россия по делу о теракте в «Крокусе»
Скончался старейший артист Театра сатиры
«Идет зачистка»: экс-нардеп высказался об обвинениях НАБУ против Тимошенко
СК установил все этапы подготовки теракта в «Крокусе»
«Имеет ключевое значение»: Трамп объяснил интерес США к Гренландии
Пользователи «ВКонтакте» на праздниках посмотрели рекордный объем контента
«Готовит сюрприз»: синоптик Ильин раскрыл, что будет с погодой в январе
Россиянам объяснили, в каком случае могут заблокировать ИИ-контент
Адвокат ответил, что грозит доверенным лицам арестованного экс-мэра Сочи
Появились жуткие кадры последствий атаки БПЛА на Ростовскую область
«Выздоравливают как дети»: онколог об ударном лечении взрослых с раком
Стало известно, признал ли Гуф вину в грабеже
Дружба с Нагиевым, слухи об измене жены, театр: как живет Игорь Лифанов
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.