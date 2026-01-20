Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 17:11

Появились неожиданные детали в деле облитой кислотой екатеринбурженки

Одним из напавших с кислотой на екатеринбурженку оказался ее бывший муж

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Троих подозреваемых в покушении на убийство жительницы Екатеринбурга, которую облили кислотой, задержали, сообщила пресс-служба СУ СК России по Свердловской области. Их обвиняют в организации, пособничестве и исполнении преступления по найму. Одним из фигурантов оказался бывший муж пострадавшей.

Трое местных жителей обвиняются в причастности к покушению на убийство женщины. В качестве орудия преступления они выбрали токсическое вещество, которое, по расчетам соучастников, должно было причинить ей смерть, — сказано в сообщении.

Следствие считает, что инициатором нападения стал бывший сожитель потерпевшей. Он привлек к совершению преступления мужчину и женщину, прежде судимых за незаконный оборот наркотиков.

Екатеринбурженку облили кислотой при спуске к машинам на парковке. Соседи пострадавшей вызвали скорую помощь. Жильцы дома отметили отсутствие камер видеонаблюдения в зоне происшествия и сообщили, что доступ к парковке открыт и для жителей близлежащих домов.

Ранее в Ульяновске мужчина с канцелярским ножом напал на сотрудника ПВЗ. Агрессор оскорбил молодого человека из-за внешнего вида, после чего набросился на работника. Сотрудник отбивался от него настольным тепловентилятором.

