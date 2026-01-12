Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 13:10

Россиянку облили кислотой на подземной парковке

В Екатеринбурге женщину облили кислотой на спуске на подземную парковку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Жительницу Екатеринбурга облили кислотой при спуске к машинам на парковке, сообщает KP.RU. Полиция проводит проверку по факту нападения на женщину, которое произошло в подземном паркинге жилого комплекса по адресу бульвар Владимира Белоглазова, 5.

У нее вся одежда в крови была. Я не знаю от чего, может, от разбитой бутылки. Все лицо было очень красное, — поделилась соседка.

По предварительным данным, утром 12 января неизвестный облил девушку едкой жидкостью из бутылки на лестнице, ведущей в паркинг, после чего скрылся. Описание нападавшего — одежда полностью черного цвета — пока не позволило установить его личность и пол.

Соседи пострадавшей вызвали скорую помощь. Жильцы дома отметили отсутствие камер видеонаблюдения в зоне происшествия и сообщили, что доступ к парковке открыт и для жителей близлежащих домов. Расследование продолжается.

Ранее в Ульяновске мужчина с канцелярским ножом напал на сотрудника ПВЗ. Агрессор оскорбил молодого человека из-за внешнего вида, после чего набросился на работника. Сотрудник отбивался от него настольным тепловентилятором.

