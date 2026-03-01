В Катаре подсчитали пострадавших от упавших фрагментов ракет Ирана Al Jazeera: восемь человек ранены обломками иранских ракет, упавших в Катаре

В результате падения фрагментов иранских ракет, выпущенных по территории Катара, пострадали восемь человек, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на официальные источники. Инцидент произошел на фоне перехвата воздушных целей силами ПВО страны.

Осколки боеприпасов иранского производства упали в разных районах государства, говорится в публикации. Системы противовоздушной обороны Катара сработали в штатном режиме, однако избежать пострадавших и разрушений на земле не удалось.

Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Официальный представитель МВД Катара Абдулла Халифа Аль-Муфтах заявил, что по стране было выпущено 66 ракет.

Ранее сообщалось, что на фоне действий американской армии нефтегрузовые суда прекратили движение в Ормузском проливе на юге Ирана. Скорость танкеров снизилась до нуля. На данный момент это единственный морской путь для экспорта нефти из шести стран: Ирана, Ирака, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, сообщает пресс-служба российского дипведомства. Они обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и выступили за прекращение военных действий, которые дестабилизируют ситуацию в регионе.