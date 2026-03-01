Иран раскрыл результаты атаки на военную базу США в Кувейте КСИР: при атаке на военную базу в Кувейте погибло большое число солдат США

В результате иранской атаки на военно-морскую базу США в Кувейте погибло большое число американских солдат, говорится в специальном сообщении Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Согласно заявлению, которое приводит агентство IRNA, по штабу ударили четыре баллистические ракеты и 12 беспилотников.

Американская военно-морская база в Кувейте была обстреляна четырьмя баллистическими ракетами и атакована 12 беспилотниками. <…> Была разрушена инфраструктура базы, большое число военнослужащих США погибли или получили ранения, — говорится в заявлении.

В заявлении также говорится об ударах по двум судам обеспечения американского флота в Индийском океане. По информации КСИР, были атакованы транспортник с грузами и топливный танкер.

Ранее сообщалось, что бригадного генерала Ахмада Вахиди назначили на пост главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции. До этого он был заместителем руководителя иранского спецназа. Бывший командующий корпусом Мохаммад Пакпур погиб в результате атаки США и Израиля.