Разгром «элиты» ВСУ, создание «буфера» в ДНР: новости СВО к утру 1 марта

Вооруженные силы РФ после освобождения Краснознаменки могут закрепиться на новых позициях в Днепропетровской области, подразделения «Востока» за сутки уничтожили три станции Starlink ВСУ. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 28 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Стало известно, чем грозит ВСУ потеря Краснознаменки

Российские подразделения после освобождения населенного пункта Краснознаменка получили тактическое преимущество на северных рубежах, заявил военный аналитик Андрей Марочко. Успешное форсирование водной преграды позволило войскам закрепиться на новых позициях в Днепропетровской области, а у армии появилась возможность для расширения зоны контроля. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Взятие под контроль Краснознаменки имеет важное оперативное значение для всего участка фронта на стыке двух регионов. Этот плацдарм позволяет российской армии не только обезопасить приграничные районы ДНР, но и создает условия для расширения зоны контроля, пояснил военспец. Ликвидация серой зоны в этом районе снижает риски обстрелов со стороны ВСУ и лишает противника возможности вести разведку в ближайшем тылу.

Российские военные разорвали связь ВСУ ликвидацией трех Starlink

Подразделения «Востока» за минувшие сутки ликвидировали три станции спутниковой связи Starlink, принадлежавшие ВСУ, сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов. Также нанесены удары по пунктам управления беспилотниками и живой силе противника.

По словам Герасимова, помимо станций Starlink, российские бойцы уничтожили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа и три пункта управления беспилотной авиацией. Тяжелые огнеметные системы нанесли удар по позициям украинских формирований — все цели были поражены.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Бригада ВСУ фактически прекратила существование в Сумской области

В районе населенного пункта Андреевка Сумской области 158-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины понесла катастрофические потери, сообщили в российских силовых структурах. По информации источников, подразделение более не способно выполнять боевые задачи и фактически утратило свою целостность.

Интенсивность боестолкновений и высокая плотность огня привели к тому, что личный состав был практически полностью уничтожен или вышел из строя. Российские силовики обратили внимание, что в публичном пространстве начали массово всплывать некрологи и объявления о поиске пропавших без вести военнослужащих 5-й роты 2-го механизированного батальона 158-й ОМБр ВСУ.

ВС РФ разгромили больше двух взводов элитных штурмовиков

В ходе освобождения запорожского села Горького российские войска нанесли значительный урон силам ВСУ, уничтожив более двух взводов элитных штурмовиков. ВС РФ также заняли стратегически важный район украинской обороны, площадь которого достигает шести квадратных километров. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В ходе боев также было уничтожено пять боевых бронированных машин и 12 командных пунктов управления беспилотниками. Помимо этого, российские военные разгромили семь гексакоптеров типа «Баба-яга».

Волонтер стал жертвой удара дрона ВСУ по ЛНР

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины привела к гибели волонтера из Ставропольского края, сообщил в мессенджере MAX глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. По его информации, обстрел был зафиксирован в Марковском муниципальном округе.

Украинский беспилотник атаковал два автомобиля, принадлежавших волонтерам, которые доставили гуманитарную помощь местным жителям. В результате налета еще двое граждан получили ранения.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 марта

Массовые потери десантников, бойня: наступление ВС РФ на Сумы 28 февраля

Дроны над Крымом, ранения мирных курян: как ВСУ атакуют Россию 28 февраля