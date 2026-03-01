Зимняя Олимпиада — 2026
Раскрыты возможности, полученные ВС РФ после освобождения Краснознаменки

Марочко: освобождение Краснознаменки позволит ВС РФ создать буфер на границе ДНР

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российские подразделения после освобождения населенного пункта Краснознаменка получили тактическое преимущество на северных рубежах, заявил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко. Успешное форсирование водной преграды позволило войскам закрепиться на новых позициях в Днепропетровской области, а у армии появилась возможность для расширения зоны контроля. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Взятие под контроль Краснознаменки имеет важное оперативное значение для всего участка фронта на стыке двух регионов. Этот плацдарм позволяет российской армии не только обезопасить приграничные районы ДНР, но и создает условия для расширения зоны контроля, пояснил военспец. Ликвидация «серой зоны» в этом районе снижает риски обстрелов со стороны ВСУ и лишает противника возможности вести разведку в ближайшем тылу.

Наши бойцы <...> сейчас могут накапливать силы и средства для того, чтобы сформировать буферную зону на стыке Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью, — сообщил Андрей Марочко.

Ранее стало известно, что российские военные освободили село Краснознаменка в Межевском районе Днепропетровской области Украины. В операции участвовали бойцы группировки войск «Центр».

