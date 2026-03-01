Вскрыли пункт управления БПЛА ВСУ: успехи ВС РФ к утру 1 марта

Расчет БПЛА Supercam S350 ивановских десантников вскрыл пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 1 марта?

Вскрыли пункт управления БПЛА ВСУ

Как заявили в Минобороны РФ, после вскрытия пункта управления БПЛА ВСУ артиллеристы группировки «Днепр» нанесли огневое поражение цели.

«В ходе очередного планового полета разведчики [расчета беспилотника Supercam S350 ивановского гвардейского соединения ВДВ группировки „Днепр“] обнаружили точку запуска ударных дронов ВСУ, которая была оборудована украинскими боевиками в одном из ангаров в промышленной зоне на правом правобережье Днепра», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве проинформировали, что артиллеристы группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение выявленному объекту.

«Точным попаданием пункт управления БПЛА противника был полностью уничтожен», — отметили в МО.

Беспилотник Supercam S350 может оставаться в воздухе до 4,5 часов. Он может проводить наблюдения в любое время суток и передавать видеоданные на наземный пункт управления в реальном времени. Это обеспечивает возможность быстро реагировать на изменения ситуации.

Освобождение Краснознаменки формирует буферную зону

Силы РФ могут создать буферную зону на границе с ДНР благодаря освобождению поселка Краснознаменка (Беляковка) в Днепропетровской области, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Хочу отметить: наши бойцы, освободив Краснознаменку, преодолели водную преграду и сейчас могут накапливать силы и средства для того, чтобы сформировать буферную зону на стыке Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью», — сказал он.

Ранее Марочко сообщал, что освобождение Краснознаменки позволяет военным РФ создать плацдарм для продвижения как на север, так и на запад от населенного пункта.

О взятии Краснознаменки в Минобороны РФ сообщили 27 февраля.

Проводят разминирование приграничья Белгородской области

В приграничных районах Белгородской области продолжается операция по разминированию, организованная военными инженерами и группировкой войск «Север», информирует Министерство обороны Российской Федерации.

«Военные инженеры представительства Международного противоминного центра в составе группировки войск „Север“ проводят разминирование в приграничных районах Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

На кадрах от Минобороны саперы в приграничных районах Белгородской области обезвредили сбитый беспилотный летательный аппарат ВСУ.

«Накладным зарядом была уничтожена несдетонировавшая боевая часть, что позволило исключить угрозу для гражданского населения», — рассказал сапер с позывным Гара.

Эксперты отмечают, что помимо беспилотных летательных аппаратов неприятеля, регулярно выявляются боеприпасы зарубежного происхождения, в том числе кассетные суббоеприпасы и реактивные снаряды.

«Опасные находки выявляются на дорогах и вблизи гражданской инфраструктуры населенных пунктов», — сказали в МО.

Названы самые успешные участки фронта для ВС РФ

На прошедшей неделе участок фронта, где ДНР граничит с Запорожской и Днепропетровской областями, оказался самым результативным для российских военных, заявил военный аналитик Андрей Марочко в интервью ТАСС.

«Самым успешным участком фронта за истекшую неделю у армии РФ по-прежнему остается стык ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей. Именно на этих участках уничтожено наибольшее количество военной техники украинских боевиков, занят ряд населенных пунктов, есть расширение зоны контроля. Это все зоны ответственности группировок „Центр“ и „Восток“», — сказал он.

Марочко отметил, что на этом участке фронта наиболее успешным оказалось Гуляйпольское направление. Здесь российские войска взяли значительную территорию и продолжают движение на запад.

Читайте также:

Трамп заявил о гибели Хаменеи: что это значит для Ирана, кто его заменит

Дрон атаковал аэропорт Дубая: обрушение, есть ли жертвы, что известно

Операция Израиля и США против Ирана: как конфликт повлияет на Россию