«Будет проще»: Трамп уверен в возможности договориться с Ираном Трамп уверен, что после ударов США и Израиля с Ираном будет проще договориться

Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана облегчит будущие дипломатические переговоры, уверен американский лидер Дональд Трамп. В интервью телеканалу CBS News он заявил, что после того, как по Ирану «очень сильно ударили», достичь договоренностей будет проще, чем день назад.

При этом Трамп отказался называть происходящее войной. Белый дом обосновал нападение необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, а также открыто призвал иранский народ к свержению собственного правительства.

Масштабная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Удары накрыли крупнейшие города, включая Тегеран. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и его семья, в стране объявлен 40-дневный траур. Первые семь дней траура будут нерабочими по всей стране.

На этом фоне вице-президент Мохаммед Реза Ареф готовится взять на себя временные полномочия. Он намерен исполнять обязанности верховного лидера до созыва Совета экспертов, на котором будет избран новый глава. По данным СМИ, это произойдет из-за так называемого вакуума власти. Правительство призывает народ к сдержанности и единству перед лицом внешней агрессии.