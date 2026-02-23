Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 04:21

Подведены итоги работы послов ЕС по 20-му пакету санкций против России

ТАСС: послы Евросоюза не добились прогресса по пакету антироссийских санкций

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Дипломаты стран Евросоюза не сумели преодолеть разногласия по новому, 20-му пакету антироссийских санкций в ходе консультаций, прошедших за выходные, сообщил ТАСС источник в Брюсселе. Документ готов на 95%, но оставшиеся противоречия оказались слишком серьезными, чтобы снять их на уровне послов.

Прогресса нет. План согласован на 95%, но оставшиеся разногласия снять не удалось. Теперь это будут обсуждать министры, — сказал информатор.

Теперь судьбу ограничительных мер будут решать главы внешнеполитических ведомств стран ЕС на встрече в понедельник, 23 февраля. Несмотря на заминку, другой дипломатический источник выразил уверенность, что пакет все же будет принят к 24 февраля.

Евросоюз
санкции
послы
договоренности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Личная жизнь, вражда с Плющенко, здоровье: где сейчас Алексей Ягудин
Подведены итоги работы послов ЕС по 20-му пакету санкций против России
Лыжник Коростелев расстрогал весь мир на закрытии Олимпиады
Российский военный вспомнил о подвиге морпехов в Мариуполе
Родителям дошкольников в РФ подготовят официальные советы по воспитанию
Дачникам разъяснили смысл новых правил использования участков
Захарова перечислили самые опасные для россиян страны
«Конец короны»: в РФПИ отреагировали на фото ареста британского экс-принца
В Госдуме предложили ввести новый статус для жен и мужей бойцов СВО
«Заставляют говорить кривду»: Захарова рассказала о давлении на украинцев
Дипломаты обратились к россиянам на фоне беспорядков в Мексике
В КНДР избрали лидера Трудовой партии Кореи
SHOT сообщил о взрывах над двумя российскими городами
Раскрыта цель наступления ВС России у Новояковлевки
Участие россиян, передача флага ОИ: как прошло закрытие Олимпиады-2026
«Раскол недопустим»: Белоруссия заняла жесткую позицию по языковому вопросу
В РФПИ объяснили, кому навредят новые глобальные пошлины США
Путин раскрыл приоритетное направление развития армии России
Гуляющий по трассе в Приморье краснокнижный хищник попал на видео
Белый дом в завуалированной форме затроллил Канаду после ОИ
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция
Семья и жизнь

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.