Подведены итоги работы послов ЕС по 20-му пакету санкций против России ТАСС: послы Евросоюза не добились прогресса по пакету антироссийских санкций

Дипломаты стран Евросоюза не сумели преодолеть разногласия по новому, 20-му пакету антироссийских санкций в ходе консультаций, прошедших за выходные, сообщил ТАСС источник в Брюсселе. Документ готов на 95%, но оставшиеся противоречия оказались слишком серьезными, чтобы снять их на уровне послов.

Прогресса нет. План согласован на 95%, но оставшиеся разногласия снять не удалось. Теперь это будут обсуждать министры, — сказал информатор.

Теперь судьбу ограничительных мер будут решать главы внешнеполитических ведомств стран ЕС на встрече в понедельник, 23 февраля. Несмотря на заминку, другой дипломатический источник выразил уверенность, что пакет все же будет принят к 24 февраля.