13 января 2026 в 11:53

Трасса в Сибири встала из-за массового ДТП

В Красноярском крае движение на трассе приостановили из-за ДТП с семью машинами

Фото: t.me/gibdd124
Движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» приостановлено из-за массового ДТП, в котором столкнулись семь автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю. Авария произошла на 679-м километре дороги.

По предварительным данным, никто из участников столкновения не получил травм и не обратился за медицинской помощью. В настоящее время движение в направлении Красноярска перекрыто по обеим полосам.

Среднесибирское управление гидрометеорологической службы сообщило о неблагоприятных погодных условиях в центральных районах Красноярского края: наблюдается снегопад и гололедица. Температура воздуха днем держится около 18 градусов с отметкой минус.

Ранее в Зеленоградском районе Калининградской области микроавтобус столкнулся с легковушкой. По данным ГАИ, авария произошла на трассе Калининград — Балтийск. В результате ДТП легковая машина отлетела в кювет.

В городском округе Клин Московской области произошло ДТП с легковушкой и автобусом. В результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали. ДТП произошло на 527-м километре автодороги А-108.

Красноярский край
ДТП
трассы
дороги
