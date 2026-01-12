ДТП с участием микроавтобуса и легковушки произошло под Калининградом

В Зеленоградском районе Калининградской области микроавтобус столкнулся с легковушкой, пишет «МК в Калининграде» со ссылкой на Госавтоинспекцию. ДТП произошло на трассе Калининград — Балтийск.

В результате столкновения легковушка отлетела в кювет. В аварии пострадала женщина — ее госпитализировали. На месте ДТП продолжают работать правоохранители.

Ранее легковушка влетела в автобус на 527-м километре автодороги А-108 в городском округе Клин в Московской области. В результате один человек погиб, двое пострадали.

До этого в Саратове водитель BMW X5 врезался в магазин цветов. ДТП произошло на крутом повороте на улице С. С. Бирюзова. В аварии пострадал один человек, находившийся в машине, его доставили в больницу.