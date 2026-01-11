BMW X5 на повороте влетел в цветочный магазин BMW врезался в цветочный магазин в Саратове

В Саратове водитель BMW X5 врезался в цветочный магазин, сообщил Telegram-канал «ЧП Саратов». ДТП произошло в ночь на 11 января на крутом повороте на улице С.С. Бирюзова.

По данным канала, водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего машина протаранила одну из стен здания. В результате она оказалась разрушена. В аварии пострадал один человек, находившийся в машине, его с травмами доставили в больницу.

Тем временем две легковушки столкнулись на трассе Р-21 «Кола» в Карелии. В результате пострадали девять человек. Пятеро пострадавших — дети. Все транспортные средства получили значительные повреждения.

Ранее водитель Lexus врезался в трамвайную остановку в Октябрьском районе Улан-Удэ. В результате пострадали двое человек 16-летняя школьница и 61-летняя женщина.

До этого в краснодарском Усть-Лабинске автомобиль Mercedes сбил школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе. Судя по кадрам, она держала в руках телефон и не посмотрела по сторонам, когда переходила дорогу. От столкновения девочка подлетела на капот машины.