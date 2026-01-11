Молодой водитель на Lexus влетел в трамвайную остановку В Бурятии Lexus врезался в трамвайную остановку

Водитель в возрасте 23 лет за рулем Lexus врезался в трамвайную остановку в Октябрьском районе Улан-Удэ, сообщили в Telegram-канале МВД Бурятии. В результате пострадали два человека.

Сегодня днем на улице Ключевская 23-летний водитель автомобиля Lexus (стаж вождения 1,5 года) не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП два находившихся на остановке человека доставлены в медицинское учреждение: школьница, 16 лет, и женщина, 61 год, — пояснили в ведомстве.

