Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 12:55

Молодой водитель на Lexus влетел в трамвайную остановку

В Бурятии Lexus врезался в трамвайную остановку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Водитель в возрасте 23 лет за рулем Lexus врезался в трамвайную остановку в Октябрьском районе Улан-Удэ, сообщили в Telegram-канале МВД Бурятии. В результате пострадали два человека.

Сегодня днем на улице Ключевская 23-летний водитель автомобиля Lexus (стаж вождения 1,5 года) не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП два находившихся на остановке человека доставлены в медицинское учреждение: школьница, 16 лет, и женщина, 61 год, — пояснили в ведомстве.

Ранее две легковушки столкнулись на трассе Р-21 «Кола» в Карелии, в результате чего пострадали девять человек. Пятеро пострадавших — дети. Все транспортные средства получили значительные повреждения. Для ликвидации последствий ДТП на место прибыло отделение пожарной части № 35 города Олонец.

Также пассажирский автобус въехал в столб в Екатеринбурге. По информации региональной Госавтоинспекции, водителю за рулем стало плохо. На место происшествия выехали медики — они осмотрели водителя и девятерых пассажиров.

аварии
Бурятия
остановки
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Буратино» собрал миллиарды в прокате: чем он так понравился, сюжет фильма
«Влажные фантазии»: Захарова о главе МО Британии после слов о Путине
Раскрыто количество атак ВСУ на машины луганских спасателей за 2025 год
Политолог ответил, может ли Трамп освободить Мадуро
«Перестреляю вас»: чиновника на Кубани уволят за угрозы спасателям, детали
Свидание с парнем из «Дайвинчика» закончилось для россиянки смертью
Названо число дронов, атаковавших Белгородскую область за сутки
Емельяненко раскрыл сумму, которая требуется для его лечения
«Сценарий представляется»: экономист о вступлении Украины в Евросоюз
Вражеский дрон влетел в супермаркет в новом регионе
«Одна из самых сильных с начала СВО»: в Воронеже высказались об атаке ВСУ
В Китае с начала 2026 года арестовали уже двух россиян за курение
10 лучших рецептов салатов и закусок на скорую руку: гости уже на пороге!
Звезда «Кухни» улетел из России после развода
BMW X5 на повороте влетел в цветочный магазин
Ночная магнитная буря окрасила небо над Россией
ВСУ ударили дронами по православной гимназии
Власти Украины захотели «отнять хлеб» у более сотни российских музыкантов
Молодой водитель на Lexus влетел в трамвайную остановку
Скончался экс-бейсболист сборной России
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.