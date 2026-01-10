Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 19:55

В Екатеринбурге водитель въехал в столб электроосвещения

Госавтоинспекция: в Екатеринбурге автобус протаранил столб с электроосвещением

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пассажирский автобус въехал в столб в Екатеринбурге, сообщили на странице региональной Госавтоинспекции во «ВКонтакте». По информации ведомства, водителю за рулем стало плохо.

По предварительным данным, водитель автобуса «НефАЗ», двигаясь по маршруту движения «Мега» — ЖБИ, почувствовав недомогание, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде опоры уличного освещения, — уточнили в Госавтоинспекции.

На место происшествия выехали медики — они осмотрели водителя и девятерых пассажиров. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее в Республике Коми на одном из железнодорожных переездов грузовой поезд столкнулся с «Газелью». В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Причиной аварии стало то, что автомобиль выехал на пути перед приближающимся поездом. Водитель «Газели» проигнорировал сигналы светофора и выехал на железнодорожный переезд. Машинист грузового состава предпринял экстренное торможение, однако остановить поезд на оставшемся расстоянии не удалось.

аварии
Екатеринбург
автобусы
водители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Системы ПВО сбили 10 БПЛА ВСУ над регионами России
«Пламя войны охватило всю Европу»: Сийярто выступил с предупреждением
Орбана избрали кандидатом на пост премьера Венгрии
В Госдуме поставили точку в вопросе о двух ипотеках сразу
«Продолжают заниматься самоубийством»: Дмитриев о политике ЕС
Протесты в Иране: причины, сколько погибших, что происходит 10 января
Опрос показал, как немцы оценили действия властей Берлина после блэкаута
Картофельные котлеты с грибной подливкой: сытно, бюджетно и очень по-домашнему
Число жертв при обстреле Алеппо стремительно выросло
В Склифе представили подборку самых неожиданных предметов внутри пациентов
Звездный хирург перенес экстренную операцию
«Следующая жертва»: в одной из стран начали опасаться Трампа
На борту самолета загорелась ручная кладь
Британцы смели Библию с полок магазинов
Названо самое популярное слово в русском языке
Новейшее оружие РФ, ВСУ настигла лютая кара, «глупость» Гретцки: что дальше
В Сходне на проезжей части загорелся автомобиль
Стало известно о гибели двух полицейских в ЛНР
В Екатеринбурге водитель въехал в столб электроосвещения
Трое детей попали в больницу после нарушения ПДД
Дальше
Самое популярное
«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

Без слоев и без майонеза: салат с курицей, огурцами и кукурузой — на каждый день и для застолья
Общество

Без слоев и без майонеза: салат с курицей, огурцами и кукурузой — на каждый день и для застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.