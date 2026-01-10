В Екатеринбурге водитель въехал в столб электроосвещения Госавтоинспекция: в Екатеринбурге автобус протаранил столб с электроосвещением

Пассажирский автобус въехал в столб в Екатеринбурге, сообщили на странице региональной Госавтоинспекции во «ВКонтакте». По информации ведомства, водителю за рулем стало плохо.

По предварительным данным, водитель автобуса «НефАЗ», двигаясь по маршруту движения «Мега» — ЖБИ, почувствовав недомогание, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде опоры уличного освещения, — уточнили в Госавтоинспекции.

На место происшествия выехали медики — они осмотрели водителя и девятерых пассажиров. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.

