Появились страшные кадры с места ДТП с «мигрантским» автобусом в Москве

Появились кадры с места ДТП с микроавтобусом Volkswagen, автобусом и двумя автомобилями на Калужском шоссе в Москве. Как сообщает Telegram-канал «112», в микроавтобусе находились мигранты, а в автобусе — дети, которые ехали с экскурсии. Одного из пострадавших в аварии экстренно госпитализировали с помощью вертолета.

Всего травмы получили восемь человек, среди них двое несовершеннолетних. На месте происшествия работают медики и сотрудники экстренных служб. Предварительно, водителю Volkswagen, в котором находились иностранные граждане, стало плохо прямо во время движения. В итоге он по касательной задел автобус с детьми, припаркованный у обочины.

Ранее массовое столкновение автомобилей произошло на Люблинской улице в Москве. Перед водовозом «закрутило» такси, в итоге грузовик перевернулся и опрокинулся на другую машину. Два человека получили травмы, их доставили в больницу.

До этого стало известно, что житель Москвы, который врезался в каштан на Lexus на Кутузовском проспекте, должен заплатить 600 тыс. рублей в бюджет столицы. В декабре 2025 года два водителя устроили гонки, после чего один из них потерял контроль. Машина вылетела на тротуар и сломала дерево.