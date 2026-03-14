14 марта 2026 в 10:34

Появились страшные кадры с места ДТП с «мигрантским» автобусом в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Появились кадры с места ДТП с микроавтобусом Volkswagen, автобусом и двумя автомобилями на Калужском шоссе в Москве. Как сообщает Telegram-канал «112», в микроавтобусе находились мигранты, а в автобусе — дети, которые ехали с экскурсии. Одного из пострадавших в аварии экстренно госпитализировали с помощью вертолета.

Всего травмы получили восемь человек, среди них двое несовершеннолетних. На месте происшествия работают медики и сотрудники экстренных служб. Предварительно, водителю Volkswagen, в котором находились иностранные граждане, стало плохо прямо во время движения. В итоге он по касательной задел автобус с детьми, припаркованный у обочины.

Ранее массовое столкновение автомобилей произошло на Люблинской улице в Москве. Перед водовозом «закрутило» такси, в итоге грузовик перевернулся и опрокинулся на другую машину. Два человека получили травмы, их доставили в больницу.

До этого стало известно, что житель Москвы, который врезался в каштан на Lexus на Кутузовском проспекте, должен заплатить 600 тыс. рублей в бюджет столицы. В декабре 2025 года два водителя устроили гонки, после чего один из них потерял контроль. Машина вылетела на тротуар и сломала дерево.

ДТП
автобусы
Москва
дети
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары по Украине сегодня, 14 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Гришино, Славянск, Озерное: хорошие и плохие новости фронта СВО 14 марта
«Не одобряем»: Небензя обозначил четкую позицию России по Ближнему Востоку
В Совфеде раскрыли, какая схема мошенничества набирает обороты в России
В Госдуме напомнили о ключевом преимуществе гражданского брака
Трамп предложил звезде YouTube Полу выйти на бой с Нурмагомедовым
Россиян предупредили о новых неприятных «подарках» от работодателей
Стало известно, кому принадлежит здание посольства Украины в Москве
Власти закрыли небо над российским городом
Голый наркоман «спас» страну, зарезав возлюбленную и оторвав голову голубю
Магнитные бури сегодня, 14 марта: что завтра, боли, сильный стресс, тошнота
Испугавшиеся бойцов СВО европейцы пошли на крайние меры
Хуторяне избили военкомов и полицейских под Полтавой
В МЧС раскрыли новые детали поисков пропавших в Звенигороде подростков
Стратегическая авиация Росссии начала наносить сокрушительный залп по ВСУ
На Кубани потушили пожар на НПЗ после падения обломков дрона
Жителям Сибири рассказали о погодных сюрпризах на следующей неделе
Украинцы из Полтавской области объявили «химическую войну» ТЦК
Зеленский сравнил переговоры по Украине с «Санта-Барбарой»
Появились первые кадры Лерчек во время и после химиотерапии
Дальше
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

