Овечкин не забил в шестом матче подряд и его команда снова проиграла «Вашингтон» проиграл «Бостону» в серии буллитов со счетом 2:3

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостон Брюинз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Основное время завершилось вничью 2:2, а в серии буллитов сильнее оказались гости.

В составе победителей дублем отметился Чарли Макэвой, забивший на 32-й и 51-й минутах. Решающий буллит реализовал Фрейзер Минтен, у хозяев отличились Мэтт Рой и Расмус Сандин.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков и не реализовал попытку в буллитной серии. Его безголевая серия в чемпионате достигла шести матчей.

До этого стало известно, что Овечкин в матче с «Монреаль Канадиенс» забросил свою 920-ю шайбу и обновил собственный рекорд НХЛ. Форвард заметил отскочившую шайбу за пределами вратарской площадки и отправил ее точно в сетку, сравняв счет.

Ранее президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что Овечкин не станет жертвовать возможностью завершить карьеру в России ради погони за тотальным рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. Глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги считает, что нападающий предпочтет финиш карьеры в Континентальной хоккейной лиге, начатой в московском «Динамо».