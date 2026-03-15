Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 03:56

Овечкин не забил в шестом матче подряд и его команда снова проиграла

«Вашингтон» проиграл «Бостону» в серии буллитов со счетом 2:3

Александр Овечкин Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостон Брюинз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Основное время завершилось вничью 2:2, а в серии буллитов сильнее оказались гости.

В составе победителей дублем отметился Чарли Макэвой, забивший на 32-й и 51-й минутах. Решающий буллит реализовал Фрейзер Минтен, у хозяев отличились Мэтт Рой и Расмус Сандин.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков и не реализовал попытку в буллитной серии. Его безголевая серия в чемпионате достигла шести матчей.

До этого стало известно, что Овечкин в матче с «Монреаль Канадиенс» забросил свою 920-ю шайбу и обновил собственный рекорд НХЛ. Форвард заметил отскочившую шайбу за пределами вратарской площадки и отправил ее точно в сетку, сравняв счет.

Ранее президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что Овечкин не станет жертвовать возможностью завершить карьеру в России ради погони за тотальным рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. Глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги считает, что нападающий предпочтет финиш карьеры в Континентальной хоккейной лиге, начатой в московском «Динамо».

КХЛ
Александр Овечкин
Вашингтон Кэпиталз
результаты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.