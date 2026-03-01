Овечкин установил новый снайперский рекорд в НХЛ Овечкин оформил 920-й гол в НХЛ и обновил собственный рекорд

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в очередном матче регулярного чемпионата забросил свою 920-ю шайбу и обновил собственный рекорд лиги. Предыдущее высшее достижение принадлежало легендарному Уэйну Гретцки, который завершил карьеру с 894 голами в 1487 матчах.

Знаменательное событие произошло в гостевой встрече с «Монреаль Канадиенс». 40-летний форвард заметил отскочившую шайбу за пределами вратарской площадки и отправил в сетку, сравняв счет с «Монреаль Канадиенс» до 1:1 в первом периоде. Однако итог игры оказался для «столичных» неутешительным — поражение со счетом 1:3.

Ранее Овечкин вышел на чистое 17-е место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей. В игре против «Филадельфии» форвард «Вашингтона» провел 1551-й матч в регулярных чемпионатах. Россиянин обошел Алекса Дельвеккьо в историческом рейтинге лиги. Рекордсменом по этому показателю остается Патрик Марло с 1779 играми.

До этого президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил: Овечкин не станет жертвовать возможностью завершить карьеру в России ради погони за тотальным рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. Глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги считает, что нападающий предпочтет финиш карьеры в Континентальной хоккейной лиге, начатой в московском «Динамо».