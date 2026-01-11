Водитель легковушки выехал на встречку и попал под автобус В Подмосковье один человек погиб при столкновении легковушки и автобуса

Легковушка влетела в автобус на 527-м километре автодороги А-108 в городском округе Клин в Московской области, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. В результате один человек погиб, двое пострадали.

Как рассказали в ведомстве, водитель легкового автомобиля «Опель» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ЛиАЗ. Водитель легковушки от полученных травм погиб на месте, два его пассажира госпитализированы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

До этого две легковушки столкнулись на трассе Р-21 «Кола» в Карелии, в результате чего пострадали девять человек. Пятеро пострадавших — дети. Все транспортные средства получили значительные повреждения. Спасатели оперативно оградили зону аварии, отключили аккумуляторы поврежденных машин и помогли транспортировать раненых в кареты скорой помощи.

Ранее в Омске водитель сбил троих детей, которые перебегали дорогу в неположенном месте. Пострадавшими оказались два мальчика 2010 и 2013 годов рождения и восьмилетняя девочка. Несовершеннолетние участники ДТП получили травмы и были доставлены в больницу.