Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 13:02

Башкирскому экс-чиновнику обновили срок за взятку

Верховный суд Башкирии увеличил срок осужденному за взятку экс-чиновнику

Фото: t.me/opsrb*
Читайте нас в Дзен

Верховный суд Башкирии ужесточил приговор бывшему руководителю администрации Мелеузовского района, осужденному за получение взятки, сообщила объединенная пресс-служба судов республики. Апелляционная коллегия отменила смягчающее обстоятельство и увеличила срок заключения в колонии строгого режима на два месяца, доведя его до девяти лет и восьми месяцев.

Усилено назначенное наказание в виде лишения свободы до девяти лет и восьми месяцев. В остальной части приговор оставлен без изменения, а апелляционные представление, жалоба — без удовлетворения, — говорится в сообщении.

Ранее адвокат бывшего замминистра транспорта России Игоря Чалика заявил в суде, что имущество и банковские счета его клиента арестованы. Совокупная стоимость изъятых активов достигает примерно 118 млн рублей, включая недвижимость с кадастровой стоимостью в 96 млн.

Кроме того, Московский городской суд продлил на три месяца срок содержания под стражей для бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки. Таким образом, экс-чиновник останется в следственном изоляторе до 23 апреля.

Башкирия
чиновники
суды
приговоры
взятки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответил, когда завершится всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом
В США опровергли разработку планов по захвату Гренландии
Названы испанские клубы, которые точно не пригласят Карпина
В ООН поставили точку в вопросе принадлежности Гренландии
Коммунальная авария оставила без воды несколько сотен домов в Томске
Экс-вице-мисс планеты получила тюремный срок за мошенничество
Фон дер Ляйен пообещала «подогреть» Гренландию в отместку Трампу
В Азербайджане спрогнозировали нефтяной бум
Момент обрушения крыши в ТЦ Новосибирска попал на видео
Ученые раскрыли, когда на небе можно будет увидеть уникальный парад планет
Женщину спасли из-под завалов после ЧП в Новосибирске
В Госдуме предложили разместить на бутылках с алкоголем пугающие картинки
Спасатели приступили к срочному поиску человека после ЧП в Новосибирске
В Кремле раскрыли, какую проблему обсудит Путин с правительством
Американист ответил, что грозит отказавшимся войти в Совет мира странам
В Кремле рассказали о работе над обращениями граждан с прямой линии Путина
Кремль анонсирует встречу Путина с представителями США
«Тактическая нищета»: что за тренд, как спасти зарплату
Названа дата встречи Путина с Уиткоффом
Названа предварительная причина обрушения крыши новосибирского ТЦ
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.