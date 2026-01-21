Башкирскому экс-чиновнику обновили срок за взятку

Верховный суд Башкирии ужесточил приговор бывшему руководителю администрации Мелеузовского района, осужденному за получение взятки, сообщила объединенная пресс-служба судов республики. Апелляционная коллегия отменила смягчающее обстоятельство и увеличила срок заключения в колонии строгого режима на два месяца, доведя его до девяти лет и восьми месяцев.

Усилено назначенное наказание в виде лишения свободы до девяти лет и восьми месяцев. В остальной части приговор оставлен без изменения, а апелляционные представление, жалоба — без удовлетворения, — говорится в сообщении.

Ранее адвокат бывшего замминистра транспорта России Игоря Чалика заявил в суде, что имущество и банковские счета его клиента арестованы. Совокупная стоимость изъятых активов достигает примерно 118 млн рублей, включая недвижимость с кадастровой стоимостью в 96 млн.

Кроме того, Московский городской суд продлил на три месяца срок содержания под стражей для бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки. Таким образом, экс-чиновник останется в следственном изоляторе до 23 апреля.