Суд оставил обвиняемого во взяточничестве Тимура Иванова в СИЗО Мосгорсуд продлил срок ареста экс-замминистра обороны Иванова на три месяца

Московский городской суд продлил срок ареста бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве, передает ТАСС. Так, экс-чиновника оставили в СИЗО еще на три месяца — до 23 апреля.

Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок ареста в отношении обвиняемого Иванова Тимура Вадимовича на три месяца, то есть до 23 апреля 2026 года, — огласил постановление судья.

Судебное заседание вновь прошло в закрытом для журналистов и публики режиме. Сторона защиты заявила, что обжалует продление ареста Иванову. Позднее Мосгорсуд рассмотрит аналогичные ходатайства следствия о продлении ареста в отношении бизнесменов Александра Фомина и Сергея Бородина.

Ранее сообщалось, что Иванов встретил Новый год в СИЗО без необычных передачек. Как рассказал адвокат его сокамерника Денис Балуев, «даже тортика не было», поэтому в праздник бывший замминистра обороны выпил чай с баранками.

До этого стало известно, что Иванов является фактическим владельцем трех компаний. По данным Пресненского суда Москвы, речь идет о предприятиях ООО «Дворянское гнездо», ООО «Волжский берег» и ООО «Гермес-техно» и их имуществе.