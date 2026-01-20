Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 16:02

Стало известно, как экс-министр обороны Иванов встретил Новый год в СИЗО

Адвокат Балуев: Тимур Иванов встретил Новый год в СИЗО за чаем с баранками

Тимур Иванов Тимур Иванов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов встретил Новый год в СИЗО без необычных передач, рассказал адвокат его сокамерника Денис Балуев в комментарии РИА Новости. В праздник он выпил чай с баранками.

На Новый год у него были передачки в штатном режиме, но ничего необычного, даже тортика не было. Он отметил его с сокамерником чаем с баранками, — отметил Балуев.

Иванов, которого следствие считает причастным к взяткам на сумму около 1,3 млрд рублей, отмыванию средств и незаконному хранению оружия, находится в СИЗО «Матросская Тишина». Мосгорсуд продлил ему срок содержания под стражей до 23 апреля.

Ранее Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы экс-начальника вещевого управления Минобороны РФ полковника запаса Владимира Демчика. Его признали виновным в вымогательстве и получении взятки за покровительство в 1 млн рублей от бывшего генерального директора АО «Княгининская швейная фабрика» Александра Свистунова.

До этого стало известно, что суд ужесточил наказание бывшему депутату Клинцовского городского совета Брянской области Владимиру Реуку, осужденному за мошенничество с деньгами участников специальной военной операции. Изначально он был приговорен к восьми годам лишения свободы, но теперь срок увеличен до 10 лет. Экс-парламентарий обещал военнослужащему освободить его от участия в СВО.

СИЗО
Новый год
коррупция
взятки
праздники
Тимур Иванов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вертолет с тайваньскими туристами разбился в Японии
Карьерный консультант дал советы, как подготовиться к увольнению
Бессент предостерег Европу от ответных действий против США из-за Гренландии
Спасатели 33 часа спасали застрявшую в расщелине скалы собаку
Грабители обчистили магазин «Покемонов» в Нью-Йорке
Минздрав Коми рассказал, что сделали с пострадавшим в учебном центре МВД
Сотрудники автосалона пойдут под суд за хищение у клиентов 144 млн рублей
Движимый местью житель Татарстана хотел убить сотрудника ФСБ и поплатился
Крупнейший аэропорт США был «захвачен» бездомными и попрошайками
В Сети появилось видео с необычным прислужником в храме
Тимошенко заговорила о «зачистке» на Украине перед выборами
Полностью сгоревшая машина на эстакаде в Москве попала на видео
Лавров в шутку поправил свое имя на итальянский манер перед журналисткой
В Гренландии оценили вероятность военной агрессии против острова
Петербургского пенсионера обманули на 650 тыс. рублей
Стало известно о проблемах США в разработках межконтинентальных ракет
Лондон согласился на строительство «суперпосольства» Китая
Меган Маркл придется попрощаться с собственным шоу на Netflix
Мужчина пожаловался на домогательства пассажирки в поезде
Названы самые крупные случаи обманов мошенниками в Подмосковье за 2025 год
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.