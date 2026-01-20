Стало известно, как экс-министр обороны Иванов встретил Новый год в СИЗО Адвокат Балуев: Тимур Иванов встретил Новый год в СИЗО за чаем с баранками

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов встретил Новый год в СИЗО без необычных передач, рассказал адвокат его сокамерника Денис Балуев в комментарии РИА Новости. В праздник он выпил чай с баранками.

На Новый год у него были передачки в штатном режиме, но ничего необычного, даже тортика не было. Он отметил его с сокамерником чаем с баранками, — отметил Балуев.

Иванов, которого следствие считает причастным к взяткам на сумму около 1,3 млрд рублей, отмыванию средств и незаконному хранению оружия, находится в СИЗО «Матросская Тишина». Мосгорсуд продлил ему срок содержания под стражей до 23 апреля.

