Экс-депутат обманул бойца СВО и услышал суровый приговор Брянского экс-депутата осудили на 10 лет за обман бойца СВО

Суд ужесточил наказание бывшему депутату Клинцовского городского совета в Брянской области Владимиру Реуку, осужденному за мошенничество с деньгами участников специальной военной операции, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Изначально он был приговорен к восьми годам лишения свободы, но теперь срок увеличен до 10 лет. Экс-парламентарий обещал военнослужащему освободить его от участия в СВО.

Суд установил, что фигурант дела, ранее осужденный за аналогичные преступления, являясь депутатом Клинцовского городского совета народных депутатов, обманом похитил деньги участника специальной военной операции, обещая ему содействие в освобождении от дальнейшего участия в специальной военной операции, — сказано в сообщении.

Суд признал экс-депутата виновным в мошенничестве в крупном размере, а также в покушении на мошенничество в крупном размере. Во втором эпизоде преступление не было доведено до конца, поскольку потерпевший отказался передавать экс-депутату деньги. Подсудимый не признал свою вину.

