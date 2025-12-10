Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 19:33

Бывший российский депутат сел в тюрьму на 12 лет за убийство

СК: экс-депутата в Карелии приговорили к 12 годам за убийство и покушение

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Бывший депутат из Республики Карелия был осужден на 12 лет лишения свободы за убийство и покушение, сообщила пресс-служба СК. Его признали виновным не только в убийстве и покушении, но и в превышении должностных полномочий, присвоении чужого имущества в особо крупном размере и склонении к незаконному получению сведений, составляющих государственную тайну.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе на срок два года, — заявили в ведомстве.

По версии СК, в 2002 году мужчина выстрел из ручного гранатомета по бронированному автомобилю, в котором находились предприниматель и его 28-летний водитель. Предприниматель не пострадал, а водитель погиб на месте. По данным следствия, за это преступление бывший депутат получил $20 тыс. в качестве вознаграждения.

Ранее москвич был осужден за убийство спустя 25 лет после совершения преступления. Мужчину приговорили к в18 годам заключения в колонии строгого режима. Преступление произошло в 2000 году. Тогда двое мужчин жестоко избили 30-летнюю женщину и, пока она была еще жива, выбросили ее с седьмого этажа.

