08 января 2026 в 14:06

Сирийская армия начала масштабную операцию против террористов в Алеппо

Минобороны Турции: Сирия проводит контртеррористическую операцию в Алеппо

Фото: Moawia Atrash/dpa/Global Look Press
Сирийская армия начала контртеррористическую операцию в Алеппо после нападения на мирных жителей, в результате которого четыре человека погибли и еще 18 были ранены, заявил представитель Минобороны Турции. По данным ведомства, операция ведется исключительно силами Дамаска, однако при официальном запросе Анкара готова оказать помощь.

Безопасность Сирии — это наша безопасность. Турция внимательно следит за развитием событий в Сирии. Наша страна поддерживает борьбу Сирии с террористическими организациями, основываясь на принципах единства и территориальной целостности, — сказал представитель турецкого военного ведомства.

Ранее сирийская армия объявила курдские районы Алеппо Шейх-Масуд и Ашрафия закрытыми военными зонами. До введения режима были созданы гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения.

До этого военно-воздушные силы Великобритании и Франции провели совместную воздушную операцию в Сирии. Целью удара стал подземный объект ИГИЛ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), использовавшийся в качестве склада оружия.

