04 января 2026 в 03:09

Британия и Франция ударили по террористам в Сирии

ВВС Британии и Франции нанесли удар по подземному военному объекту ИГИЛ в Сирии

Алеппо, Сирия Алеппо, Сирия Фото: Ahmet Yukus/Keystone Press Agency/Global Look Press
Военно-воздушные силы Великобритании и Франции провели совместную операцию в Сирии. Целью удара стал подземный объект террористической организации ИГИЛ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), использовавшийся как склад оружия и взрывчатки.

Как сообщается в заявлении Даунинг-стрит, британские истребители Typhoon при поддержке самолета-заправщика действовали совместно с французской авиацией. Власти обеих стран отметили, что в районе удара отсутствовали гражданские поселения и операция не представляла угрозы для мирного населения.

Истребители Typhoon FGR4 королевских ВВС при поддержке самолета-заправщика Voyager присоединились к французской авиации для нанесения удара по подземной инфраструктуре вечером в субботу, — указано в сообщении.

По предварительным данным, цель была успешно поражена, а все самолеты вернулись на базы. Британские ВВС продолжают патрулировать воздушное пространство Сирии.

Эта операция следует за серией ударов США и их союзников по ИГИЛ в декабре. Они были ответом на гибель американских военнослужащих в результате нападения в Пальмире 13 декабря 2025 года.

Ранее в Турции трое сотрудников полиции погибли, еще восемь получили ранения в результате столкновения с боевиками «Исламского государства». Всего было ликвидировано шестеро террористов.

