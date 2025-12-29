Турецкая полиция вступила в схватку с боевиками ИГ и понесла потери В Турции трое полицейских погибли в столкновении с боевиками ИГ

В Турции трое сотрудников полиции погибли, еще восемь получили ранения в результате столкновения с боевиками «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявил глава МВД республики Али Ерликая на своей странице в соцсети X. По его словам, было ликвидировано шестеро террористов.

В ходе операции в провинции Ялова в результате стрельбы, устроенной террористами из ИГ, трое наших полицейских погибли, восемь сотрудников полиции и один охранник получили ранения. Шесть террористов из ИГ ликвидированы, — написал он.

Ерликая уточнил, что спецоперация началась около двух часов ночи. Поскольку в здании были гражданские, силовики действовали предельно аккуратно. В результате были успешно эвакуированы пять женщин и шестеро детей. Операцию завершили утром, примерно в 09:40 по местному времени (совпадает с московским).

Ранее министр обороны США Пит Хегсет официально объявил о начале американской антитеррористической операции на территории Сирии. Поводом для силового ответа стало нападение боевиков «Исламского государства» на американских военных в Пальмире, произошедшее 13 декабря. Как подчеркнул глава Пентагона, акция носит характер возмездия.