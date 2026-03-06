Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 10:12

«Наиболее разумное решение»: МО Турции о закупке у России систем С-400

МО Турции: Анкара считает правильным решение приобрести у РФ системы ПВО С-400

С-400 С-400 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Турция по-прежнему считает приобретение у России зенитно-ракетных систем С-400 оптимальным вариантом для обеспечения национальной безопасности, заявил министр национальной обороны республики Яшар Гюлер в интервью газете Posta. Он объяснил, что средства ПВО стали приоритетной потребностью любого государства.

С-400 в свое время были приобретены нами для удовлетворения потребностей национальной ПВО. После закупки этой системы мы сообщили нашим американским партнерам о намерении использовать ее автономно, без интеграции с системами НАТО. В конечном итоге мы по-прежнему считаем эту идею наиболее разумным решением, — отметил он.

Контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 стоимостью $2,5 млрд был подписан в 2017 году. В 2019 году «Рособоронэкспорт» отчитался о полном выполнении обязательств.

Сделка привела к охлаждению отношений Анкары с Вашингтоном. Так, США исключили Турцию из программы производства истребителей F-35, мотивировав это рисками для безопасности НАТО. При этом Анкара неоднократно предлагала использовать комплексы автономно, чтобы снять обеспокоенность Альянса.

Ранее Министерство обороны Турции сообщило о ликвидации баллистической ракеты, запущенной из Ирана. Боеприпас был уничтожен подразделениями противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, размещенными в Восточном Средиземноморье.

Турция
Россия
ПВО
ЗРК
С-400
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в пятницу, 6 марта: холода окончательно отступят?
Раскрыто, что может сделать Трамп ради устранения помехи в лице Зеленского
Роскомнадзор назвал исчерпывающими разъяснения ФАС по рекламе в Telegram
Стала известна реальная обстановка в Ормузском проливе
Спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в театре
Нейропсихолог обозначила самый сложный период в браке
В Москве открыли книгу Соболезнований по погибшему лидеру Ирана
Песков пошутил о пятой статье НАТО после слов Зеленского
«Держатся мужественно»: Развожаев раскрыл детали атаки на Севастополь
«Около 10 млн»: врач раскрыл, от чего зависит стоимость лечения рака
Стало известно, какие птицы первыми вернутся в Москву после зимовки
Селфи на троне Павла I обошлось россиянину в 847 тыс. рублей
Почему не работает Telegram сегодня, 6 марта: замедление, полная блокировка
«Никакого решения президента»: Ермак обзавелся охраной после увольнения
Журнал Time намекнул на внешнеполитическую активность США
Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на 17 лет за шпионаж в пользу Украины
Стало известно, скольким россиянам удалось покинуть Ближний Восток
Врач назвал последствия передозировки витаминами
Украинских чиновников призвали взять ответственность в мирных переговорах
Дмитриев пообещал ЕС «цунами энергетического шока»
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.