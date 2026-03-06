«Наиболее разумное решение»: МО Турции о закупке у России систем С-400 МО Турции: Анкара считает правильным решение приобрести у РФ системы ПВО С-400

Турция по-прежнему считает приобретение у России зенитно-ракетных систем С-400 оптимальным вариантом для обеспечения национальной безопасности, заявил министр национальной обороны республики Яшар Гюлер в интервью газете Posta. Он объяснил, что средства ПВО стали приоритетной потребностью любого государства.

С-400 в свое время были приобретены нами для удовлетворения потребностей национальной ПВО. После закупки этой системы мы сообщили нашим американским партнерам о намерении использовать ее автономно, без интеграции с системами НАТО. В конечном итоге мы по-прежнему считаем эту идею наиболее разумным решением, — отметил он.

Контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 стоимостью $2,5 млрд был подписан в 2017 году. В 2019 году «Рособоронэкспорт» отчитался о полном выполнении обязательств.

Сделка привела к охлаждению отношений Анкары с Вашингтоном. Так, США исключили Турцию из программы производства истребителей F-35, мотивировав это рисками для безопасности НАТО. При этом Анкара неоднократно предлагала использовать комплексы автономно, чтобы снять обеспокоенность Альянса.

Ранее Министерство обороны Турции сообщило о ликвидации баллистической ракеты, запущенной из Ирана. Боеприпас был уничтожен подразделениями противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, размещенными в Восточном Средиземноморье.