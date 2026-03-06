Политолог оценил вероятность прекращения поставок газа в ЕС

Поставки газа в ЕС могут продолжиться, считает политолог независимый аналитик Сергей Станкевич. В беседе с ОТР он подчеркнул, что российская сторона еще не приняла окончательное решение.

Но ведь, как сказал президент, это же не решение, это «рассуждение вслух». А правительству будет дано поручение рассмотреть. Так что не исключаю, что это такая, как называют рыночные аналитики, «устная интервенция», которая еще больше подтолкнет цены вверх, — рассказал Станкевич.

Политолог подчеркнул, что из-за предложенных ограничений часть дружественных стран, таких как Сербия и Венгрия, также может лишиться поставок газа. Он отметил, что, несмотря на серьезные объемы поставок в страны Евросоюза, премиальным направлением для экспорта сейчас остается Азия.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что заявление президента о перспективах переориентации поставок российского газа на новые рынки является действием в угоду интересам РФ. По его словам, у страны есть свой товар и рынки, которые проявляют заинтересованность в сотрудничестве.