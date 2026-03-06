Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 11:49

Политолог оценил последствия прекращения поставок газа в ЕС

Политолог Дудчак: рынок поставок газа необходимо переориентировать на Азию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При прекращении поставок российского газа в ЕС рынок будет переориентирован на Азию, заявил 360.ru экономист и политолог Александр Дудчак. По его словам, даже при меньшем объеме поставок доход можно компенсировать.

Перспективы сейчас замечательные, наступить на хвост этой европейской гидре, чтобы наконец-то они почувствовали всю прелесть наплевательского, хамского отношения к России. Вот сейчас момент замечательный, — заявил Дудчак.

Политолог отметил, что при меньших поставках на азиатском рынке можно получить больший доход. По его словам, такую стратегию уже использовали в 2022 году.

Ранее аналитик Сергей Станкевич рассказал, что поставки газа в ЕС могут продолжиться. Он подчеркнул, что российская сторона еще не приняла окончательное решение.

газ
поставки
Россия
Азия
