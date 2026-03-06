В Иране заявили о воздушном ударе по двум городам Города Илам и Кум в Иране подверглись воздушной атаке

Город Илам на западе Ирана подвергся воздушной атаке, сообщает агентство NourNews. Также под ударом оказался город Кум в 120 км от Тегерана.

По Куму нанесли три авиаудара. Атаки проводились на объекты в различных районах.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива.

В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера страны. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных. Погибшими также признали четырех членов семьи Хаменеи, среди них — дочь, внучка Захра, невестка и зять.

3 марта стало известно, что при атаке на начальную школу в городе Минаб погибли 165 человек. Американские и израильские войска нанесли не менее пяти ракетных ударов. По последним данным, пострадали 95 человек, среди которых также много детей.

Посол исламской республики в Москве Казем Джалали заявил, что иранский народ никогда не сдается и будет дальше сопротивляться американо-израильской агрессии. Он подчеркнул, что Тегеран не намерен подчиняться чьим-либо требованиям. По словам посла, если бы Иран сдался, под вопросом оказалась бы вся его культура и прошлое. Перед страной стоит только одна цель — победа.