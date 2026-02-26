Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 23:53

Пакистан нанес авиаудар по Афганистану

Geo: Пакистан нанес авиаудар по целям в афганской провинции Нангархар

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пакистан нанес авиаудар по целям в Афганистане, передает телеканал Geo. Отмечается, что атака пришлась по провинции Нангархар.

По сообщению собеседников телеканала, в результате авиаудара был уничтожен крупный склад боеприпасов. Другие подробности проведенной операции пока не раскрываются.

Ранее на пакистано-афганской границе произошли вооруженные столкновения между пограничниками двух стран. Бой завязался в районе Назьян провинции Нангархар, однако позже ситуация нормализовалась. Информация о пострадавших не поступала.

До этого протестные акции в крупнейших иранских вузах переросли в открытые столкновения между сторонниками правительства и оппозиционными группами. В Тегеранском университете и ряде институтов студенты-ополченцы «Басидж» вышли с флагами в поддержку верховного лидера. Им противостояли группы учащихся с радикальными лозунгами, что привело к погромам на территориях кампусов.

Кроме того, пакистанские силы безопасности задержали организатора теракта в Исламабаде, совершенного рядом с мечетью. Отмечается, что также были арестованы три его пособника. Взрыв унес жизни более 30 человек.

авиаудары
Пакистан
Афганистан
атаки
