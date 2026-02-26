Пакистан нанес авиаудар по Афганистану Geo: Пакистан нанес авиаудар по целям в афганской провинции Нангархар

Пакистан нанес авиаудар по целям в Афганистане, передает телеканал Geo. Отмечается, что атака пришлась по провинции Нангархар.

По сообщению собеседников телеканала, в результате авиаудара был уничтожен крупный склад боеприпасов. Другие подробности проведенной операции пока не раскрываются.

Ранее на пакистано-афганской границе произошли вооруженные столкновения между пограничниками двух стран. Бой завязался в районе Назьян провинции Нангархар, однако позже ситуация нормализовалась. Информация о пострадавших не поступала.

