В Пакистане задержали организатора теракта у мечети

Сотрудники службы безопасности стоят на страже у мечети, где 6 февраля 2026 года в Исламабаде, столице Пакистана, произошел взрыв

Пакистанские силы безопасности задержали организатора теракта в Исламабаде, совершенного рядом с мечетью, сообщила газета The News. Отмечается, что также были арестованы три его пособника. Взрыв унес жизни более 30 человек.

Операция по задержанию преступников прошла в провинции Хайбер-Пахтунхва, расположенной на севере-западе Пакистана. Как сообщают сотрудники правоохранительных органов, лидер преступной группы был связан с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и проходил обучение в Афганистане. В процессе захвата бандитов погиб один офицер силовых структур, еще трое были ранены.

Накануне, 6 февраля, в шиитской мечети района Тарлай в столице Пакистана произошел взрыв во время пятничной службы. По данным местных СМИ, трагедия унесла жизни 31 человека, еще порядка 169 человек получили ранения разной степени тяжести. Смотритель мечети Имам Баргах Ишфак уточнил, что непосредственно перед взрывом в здание вошли трое неизвестных, которые напали на охранника и ранили его.