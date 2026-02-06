Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 14:19

Раскрыто количество погибших в результате взрыва в пакистанской мечети

Более 30 человек погибли в результате взрыва в пакистанской мечети

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В шиитской мечети в столице Пакистана произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 31 человек и более сотни получили ранения, передает Al Jazeera со ссылкой на местные власти. Инцидент случился во время пятничной молитвы в мечети Хадиджа Тул Кубра в районе Тарлай Калан.

По данным администрации Исламабада, в медицинские учреждения были доставлены 169 пострадавших после прибытия спасателей на место. Представитель полиции Таки Джавад заявил, что причина взрыва пока не установлена.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что житель Ставропольского края разрабатывал планы терактов против военных. При попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление, в результате чего сотрудникам ведомства пришлось применить оружие и нейтрализовать опасного преступника.

Кроме того, пресс-служба Центра общественных связей ФСБ России сообщила о задержании в Свердловской области троих граждан РФ, которые планировали осуществить диверсию на железнодорожных путях. По информации ведомства, они действовали по заданию украинских спецслужб, связавшись с их агентом через мессенджер Telegram для получения инструкций о проведении теракта.

