26 января 2026 в 08:09

«Повреждена кровля»: в ХМАО загорелась мечеть

В Нягани произошел пожар в мечети на улице Ленина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Крупный пожар произошел в мечети на улице Ленина в городе Нягани, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. По информации ведомства, огонь повредил кровлю на площади 350 квадратных метров.

Сегодня около двух часов ночи в Нягани на улице Ленина произошел пожар в мечети. Прибывшие на место первые пожарные подразделения обнаружили горение кровли, — отметили спасатели.

Пожар удалось оперативно локализовать, а спустя 10 минут — полностью ликвидировать. К тушению привлекли пять единиц спецтехники и 18 сотрудников МЧС. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Причины ЧП предстоит установить.

Ранее мощный пожар произошел во взрослом инфекционном отделении Кондопожской районной больницы в Карелии. Погиб человек — одинокий пожилой мужчина, который готовился к переводу в психоневрологический диспансер. Всего в момент ЧП в отделении находились восемь человек.

До этого на улице Академика Алиханова в Москве вспыхнул храм Усекновения главы святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Очевидцы сообщили о дымящемся куполе на высоте 15 метров. По предварительным сведениям, причиной пожара стало короткое замыкание в электрокотле.

