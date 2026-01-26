«Повреждена кровля»: в ХМАО загорелась мечеть В Нягани произошел пожар в мечети на улице Ленина

Крупный пожар произошел в мечети на улице Ленина в городе Нягани, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. По информации ведомства, огонь повредил кровлю на площади 350 квадратных метров.

Сегодня около двух часов ночи в Нягани на улице Ленина произошел пожар в мечети. Прибывшие на место первые пожарные подразделения обнаружили горение кровли, — отметили спасатели.

Пожар удалось оперативно локализовать, а спустя 10 минут — полностью ликвидировать. К тушению привлекли пять единиц спецтехники и 18 сотрудников МЧС. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Причины ЧП предстоит установить.

