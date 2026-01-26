Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 07:37

Мощный пожар в больнице унес жизнь одинокого пожилого мужчины

Пожилой мужчина погиб при пожаре в Кондопожской больнице в Карелии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мощный пожар произошел во взрослом инфекционном отделении Кондопожской районной больницы в Карелии, заявил в своем Telegram-канале глава региона Артур Парфенчиков. По его словам, погиб человек — одинокий пожилой мужчина, который готовился к переводу в психоневрологический диспансер.

Сегодня ночью во взрослом инфекционном отделении на первом этаже Кондопожской ЦРБ произошел пожар. Без жертв, к величайшему сожалению, не обошлось. Погиб одинокий пожилой мужчина, он оформлялся для перевода в психоневрологический диспансер, — отметил губернатор.

Всего в момент пожара в отделении находились восемь человек, сейчас их перевели в основное здание лечебного учреждения. В детском отделении, которое расположено на втором этаже, никто не пострадал, уточнил Парфенчиков. Причины произошедшего и возможный ущерб установит специальная комиссия, резюмировал он.

Ранее в Москве на улице Академика Алиханова загорелся храм Усекновения главы святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Очевидцы рассказали о дымящемся куполе, расположенном на высоте 15 метров. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание в электрокотле.

Карелия
пожары
смерти
пациенты
больницы
