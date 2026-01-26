Пожар начался в храме в Москве В Москве загорелся храм Усекновения крестителя Иоанна

В храме Усекновения главы святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, расположенного в Москве на улице Академика Алиханова, начался пожар, сообщил РЕН ТВ. По данным журналистов, дымится купол, расположенный на высоте 15 метров.

На место уже прибыла пожарная бригада. Причины и источник возгорания предстоит установить, указано в материале.

Ранее в городе Балаково Саратовской области загорелся пятиэтажный дом. По данным регионального управления Следственного комитета России, в результате погибли два человека.

До этого еще один пожар вспыхнул в частном доме в станице Холмской в Краснодарском крае в ночь на 20 января. Огонь унес жизнь 45-летней женщины. Кроме того, погибли ее дети в возрасте шести и девяти лет, а также новорожденный внук. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Тем временем крупный пожар в ангаре города Тельмана Ленинградской области попал на видео. Возгорание удалось локализовать на площади 1700 квадратных метров с привлечением 60 сотрудников и 17 единиц техники ведомства.