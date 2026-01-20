Пожар в частном доме унес жизни женщины, ее детей и внука

Пожар вспыхнул в частном доме в станице Холмской Абинского района Краснодарского края в ночь на 20 января, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. В результате погибли 45-летняя женщина, ее дети в возрасте шести и девяти лет, а также новорожденный внук. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, ночью 20 января года произошло возгорание в одной из комнат частного домовладения, расположенного на улице Демьяна Бедного в станице Холмской Абинского района. <…> После локализации возгорания в доме были обнаружены тела хозяйки дома и троих детей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что старшей дочери хозяйки дома удалось спастись. Она выбралась из горящего дома и вызвала пожарных. Следователь и криминалист уже осмотрели место происшествия.

