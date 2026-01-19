Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 12:30

Один человек погиб при взрыве газа под Челябинском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Один человек погиб при взрыве бытового газа в селе Кадымцево Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в своем Telegram-канале. Причиной случившегося называют утечку паров газовоздушной смеси. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, <…> произошел взрыв бытового газа, в результате которого погиб 53-летний местный житель, — говорится в сообщении.

Ранее взрыв газа произошел в частном жилом доме в Уссурийске. Через четыре минуты после сообщения, поступившего на телефон пожарно-спасательной службы, на место прибыли сотрудники МЧС. Спасатели вытащили из-под завалов разрушенного дома пострадавших мужчину и двух женщин и передали их медикам скорой помощи.

В начале января в городе Первоуральске произошел взрыв газа в доме, который привел к пожару в трех квартирах. По предварительным данным, пострадал один человек. Пожарные спасли двух, еще пятеро эвакуировались самостоятельно.

До этого в Бурятии многодетные родители и их младший сын скончались после отключения электричества в доме. Супруги и ребенок отравились угарным газом. По предварительным данным, электричество отключили из-за долгов 12 декабря.

Россия
Челябинская область
взрывы
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Заберет»: в США раскрыли, помогут ли протесты европейцев остановить Трампа
Россиянам дали советы, как начинать рабочую неделю
Продажи новых автобусов в России упали на треть в 2025 году
Запеченный карп на Крещение: праздничный рецепт с секретной начинкой
Россиянки высказались об отношениях с живущими с родителями мужчинами
«Путь разрушения»: депутат о вандалах, разбивших мемориал Политковской
Путин обсудил с членами Совбеза роль РФ в строительстве многополярного мира
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 января, фото, видео
Наступление ВС РФ на Харьков 19 января: замерзшие трупы, голод у Купянска
Диетолог раскрыла, как часто можно есть колбасу без рисков для здоровья
Наступление ВС РФ в Донбассе 19 января: подход к Краматорску и Славянску
Трамп неожиданно высказался о «российской угрозе» для Гренландии
«Большая победа»: адвокат Долиной о завершении исполнительного производства
Психолог объяснила, как контролировать эмоции
Принц Гарри потрогал Меган Маркл за одно место на публике
Фигурист Энберт раскрыл, почему Валиева сменила тренера
Американист ответил, почему Трамп ни за что не откажется от Гренландии
Погода в Москве во вторник, 20 января: ждать ли снегопада и сильного холода
«Маленький человек»: звезда Голливуда разнес Трампа за Гренландию
Курьер-новичок обокрал собственного работодателя
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.