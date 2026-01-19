Один человек погиб при взрыве газа под Челябинском

Один человек погиб при взрыве газа под Челябинском

Один человек погиб при взрыве бытового газа в селе Кадымцево Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в своем Telegram-канале. Причиной случившегося называют утечку паров газовоздушной смеси. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, <…> произошел взрыв бытового газа, в результате которого погиб 53-летний местный житель, — говорится в сообщении.

Ранее взрыв газа произошел в частном жилом доме в Уссурийске. Через четыре минуты после сообщения, поступившего на телефон пожарно-спасательной службы, на место прибыли сотрудники МЧС. Спасатели вытащили из-под завалов разрушенного дома пострадавших мужчину и двух женщин и передали их медикам скорой помощи.

В начале января в городе Первоуральске произошел взрыв газа в доме, который привел к пожару в трех квартирах. По предварительным данным, пострадал один человек. Пожарные спасли двух, еще пятеро эвакуировались самостоятельно.

До этого в Бурятии многодетные родители и их младший сын скончались после отключения электричества в доме. Супруги и ребенок отравились угарным газом. По предварительным данным, электричество отключили из-за долгов 12 декабря.