Многодетная семья погибла из-за долга за электричество В Бурятии многодетные супруги с ребенком погибли после отключения электричества

В Бурятии многодетные родители и их младший сын скончались после отключения электричества в доме, пишет KP.RU. Как сообщает издание, супруги и ребенок отравились угарным газом.

По предварительным данным, электричество отключили из-за долгов 12 декабря. На улице стояли 25-градусные морозы, и семья попыталась обогреться при помощи дизельного генератора, который поставили в комнате с плохой вентиляцией. Родственница забила тревогу, когда не смогла до них дозвониться. В итоге в доме обнаружили тела троих людей: отца, матери и их сына.

Жертв могло бы быть больше. Дело в том, что в день трагедии старший совершеннолетний сын, проживающий отдельно, увез к себе шестерых братьев и сестер. В доме остались лишь 45-летние супруги и их четырехлетний младший сын.

Проверка показала, что электроэнергия была единственным законным и безопасным способом обогрева дома. Ее отключение в условиях аномальных морозов напрямую поставило под угрозу жизнь и здоровье всех девяти членов семьи. Должностному лицу местной энергоснабжающей компании предъявили обвинения.

