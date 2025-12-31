В Мордовии при пожаре погибли мать и двое детей

В Ковылкино, Мордовия, в результате пожара в частном доме погибли женщина и двое ее детей, сообщил в своем официальном Telegram-канале глава региона Артем Здунов. Старшей дочери удалось остаться в живых.

Страшная трагедия в Ковылкино. Рано утром в одном из домов начался пожар, вся семья — мама и трое несовершеннолетних детей — была дома. Погибли двое малышей — пять месяцев, один год восемь месяцев — и мама… Старшая дочка смогла самостоятельно выбраться из горящего здания, сейчас она в больнице — ее жизни ничего не угрожает, — написал Здунов.

На месте инцидента работают экстренные службы и оперативные группы. Глава республики сообщил, что пострадавшим предоставляется всесторонняя медицинская и психологическая помощь. Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших и заверил, что они получат всю необходимую поддержку.

Ранее в Самаре в результате отравления угарным газом погибли три человека: супружеская пара и их 28-летняя дочь. Инцидент произошел в многоквартирном доме в Железнодорожном районе. По предварительной информации, причиной смерти стала неисправность газовой системы.