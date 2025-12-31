Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 16:16

В Мордовии при пожаре погибли мать и двое детей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Ковылкино, Мордовия, в результате пожара в частном доме погибли женщина и двое ее детей, сообщил в своем официальном Telegram-канале глава региона Артем Здунов. Старшей дочери удалось остаться в живых.

Страшная трагедия в Ковылкино. Рано утром в одном из домов начался пожар, вся семья — мама и трое несовершеннолетних детей — была дома. Погибли двое малышей — пять месяцев, один год восемь месяцев — и мама… Старшая дочка смогла самостоятельно выбраться из горящего здания, сейчас она в больнице — ее жизни ничего не угрожает, — написал Здунов.

На месте инцидента работают экстренные службы и оперативные группы. Глава республики сообщил, что пострадавшим предоставляется всесторонняя медицинская и психологическая помощь. Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших и заверил, что они получат всю необходимую поддержку.

Ранее в Самаре в результате отравления угарным газом погибли три человека: супружеская пара и их 28-летняя дочь. Инцидент произошел в многоквартирном доме в Железнодорожном районе. По предварительной информации, причиной смерти стала неисправность газовой системы.

Мордовия
смерти
пожары
семьи
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подросток едва не остался без глаза из-за фейерверка
Экс-посол Германии в США заявил, что у Европы больше нет союзников
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Димитрова
Раскрыты новые подробности о попавших в ДТП в Таиланде россиянах
В Самаре закрыли небо
Поляки избили украинца из-за его национальности
«Это летальный исход»: ветеринар указала на угрозу для питомцев в Новый год
В Совете Федерации назвали главное достояние страны
Отказ от «Голубого огонька», доход 900 млн, парики: как живет Кадышева
Орбан объяснил, почему 2026 год станет решающим для Европы
Саудовский принц назвал Дмитриева «правильным человеком»
Названо число военнослужащих для отправки на Украину от Евросоюза
Продюсера «Ласкового мая» объявили в международный розыск
Пьяная компания и трезвая девушка: как не стать жертвой ситуации
Долина, Юра Борисов, лабубу. 2025-й в мемах: ИИ научился шутить лучше нас
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Экс-замминистра обороны Иванов остался без свидания под Новый год
В саратовском аэропорту ввели временные ограничения
Полуголые Деды Морозы устроили массовый забег и попали на видео
На «Каспии» произошло смертельное ДТП
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.